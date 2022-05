A Chivas le encanta que le haya tocado Atlas, sobre todo a Alexis Vega

"Quiero seguir metiéndole goles al Atlas, es algo que me gusta", dijo el atacante

El equipo en mejor momento de toda la Liguilla es Chivas y si alguien está especialmente motivado por enfrentar al Atlas ese es Alexis Vega, quien espera retomar su racha goleadora ante los ‘Zorros’.

Con el progreso del Guadalajara en la fase de reclasificación y los resultados combinados, resultó el clásico tapatío para los cuartos de final, algo que emociona más al lado rojiblanco que al rojinegro, pues pese a que las cosas se han emparejado en los últimos años, al ‘Rebaño’ suele irle bien ante su archirrival. Además, el club llega por demás inspirado con su efectividad del 100% con Ricardo Cadena.

“Estoy muy contento con lo que estoy viviendo individualmente, pero créeme que esto es gracias a mis compañeros y el cuerpo técnico. Tengo esa hambre, quiero trascender, representar a Chivas como se merece y por qué no, seguir metiéndole goles al Atlas, es algo que me gusta y me motiva”, admitió Vega de cara al duelo de ida ante el club tapatío, a celebrarse el jueves por la noche en el AKRON.

En la serie de cuartos de final entre @AtlasFC y @Chivas ya no será necesario el uso de cubrebocas en los estadios, así lo han determinado las autoridades de Jalisco. @FOXSportsMX — Natalia León (@_NataliaLeon_) May 10, 2022

Eso sí, Vega sabe que anotar en los partidos favoritos de la afición no alcanzar para trascender.

“Haciendo goles en estos partidos la gente te puede llegar a querer un poquito más, pero no basta con eso. Para ser ídolo y quedar en la historia de Chivas hay que levantar títulos”, aseguró el delantero de 24 años, quien recién firmó un contrato de renovación que lo confirma como el futbolista mejor pagado de la institución. Merecido para quien lleva varios torneos siendo la estrella dentro del equipo.

Vega tiene seis goles y cinco asistencias en el Clausura 2022, luego de que también se hiciera presente en la victoria 4-1 ante Pumas con un gol y un pase para anotación.

Chivas sueña con despojar al Atlas de su corona frente a su propia gente y para hacerlo, Vega será fundamental, pues es el jugador más relevante del equipo y una pesadilla para la parcialidad rojinegra.