A 3 semanas de la Liga MX, Cruz Azul y América no saben dónde van a jugar

Si América todavía le tiene fe al Estadio Ciudad de los Deportes, Cruz Azul ya no.

En el calendario del Clausura 2025, todos los partidos como local de estos equipos aparecen sin tener sede definida. Ni siquiera el cotejo por la Jornada 1 entre La Máquina y el Atlas se sabe en qué lugar se llevará a cabo, mucho menos los clásicos. Llama la atención que a tres semanas de iniciar un nuevo torneo, dos de los clubes con mayor convocatoria no tengan apalabrado un sitio para recibir a su afición.

¿O si saben pero no lo han hecho público? De acuerdo con reportes de la prensa, el equipo ‘cementero’ compartirá con Pumas el Estadio Olímpico Universitario para el próximo torneo y será ahí donde juegue sus partidos como local. La idea no le gusta mucho a la afición auriazul, pero aún no se hace oficial.

El tricampeón Club América continuará siendo local en el Estadio Ciudad de los Deportes para el Torneo Clausura 2025 de la Liga MX.



Cruz Azul se mudará al Estadio Olímpico de CU como se ha reportado en distintos medios.

En tanto, la idea del América es permanecer en el Estadio Ciudad de los Deportes, pero que su sede sea híbrida y pueda salir a jugar a Puebla cada vez que el inmueble presente un inconveniente, como pasó durante un partido de la fase regular (cuando fue clausurado por problemas de protección civil) o en la misma final de ida contra Monterrey, cuando una corrida de toros impidió su uso.

El Estadio Ciudad de los Deportes recibió fuertes cantidades de dinero por las rentas de estos dos grades equipos de la Liga MX, además del Atlante (equipo de la Liga de Expansión que igual decidió salirse e ir al Estadio Coruco Díaz), sin embargo, se dice que la administración no invirtió en infraestructura como para intentar retener o mantener cómodos a los equipos que estaban reviviendo al inmueble abandonado.

Parece que el futbol mexicano irá parchando sui calendario sobre la marcha. No sorprende tanto.