Tigres femenil, otra vez campeón a costillas del América

Héctor Cantú

El club Tigres femenil se ha convertido en el nuevo monarca de la Liga MX luego de vencer al América por la mínima diferencia en el partido de vuelta por el título.

Las Amazonas, máximas ganadoras en la historia del futbol mexicano femenil, sumaron su octavo título de su historia, tercero contras las Águilas del América, máximo subcampeón del torneo mexicano.

Luego del empate 3-3 logrado en la ida, el cuadro felino sabía que en casa necesitaría hacer un partido solvente y preciso para llevarse la victoria y por ende, el título que quedó vacante luego de la eliminación del Pachuca,

América, quien llegó con sed de revancha tras perder la final del torne pasado y tener historial negativo ante Tigres en partidos por el título, fue presa de la desesperación luego del solitario gol de Diana Ordoñez conseguido a los 19 minutos de tiempo corrido luego de un error del América en su intento de salir jugando con balón controlado.

Las Águilas tuvieron acercamientos al arco rival con poca fortuna hasta que llegó el momento que cambió el ritmo del encuentro. Al minuto 60, Nancy Antonio se fue expulsada luego de una decisión rigorista de la árbitro tras revisar un puntapié en el rostro de Jennifer Hermoso en la disputa por el balón.

Tigres encontró una segunda anotación nuevamente en la figura de Diana Ordoñez, pero el tanto no subió al marcador por una extraña decisión arbitral al invalidar la reanudación del partido luego de una falta sobre el América.

¿POR QUÉ NO CONTÓ EL GOL? 😳🤔 Extraña secuencia en la que las 'Amazonas' habían marcado el 2-0 contra América, pero la árbitra no lo validó. Así vivimos la gran final. #FOXLigaMXFemenil pic.twitter.com/W6xhP7iZIr — FOX Deportes (@FOXDeportes) November 24, 2025

América encontró dos acercamientos peligrosos en los minutos finales del encuentro en la figura de Saldívar; su primer tiro pegó en la parte superior del larguero, y el segundo, pasó cerca del poste derecho de Cecy Santiago.

Con este resultado, Las Amazonas han logrado su séptimo título de la historia, el tercero a costa de las Águilas del América que se ha convertido en el máximo subcampeón del futbol mexicano feenil con cinco segundos lugares.