Monterrey y Tigres encienden una nueva edición del Clásico Regio

EFE

El líder Monterrey de la delantera española Lucía García recibirá este viernes al Tigres de la brasileña Jheniffer Cordinali en el partido de más expectativas en la Jornada 17 del Clausura del futbol femenino de México.

Con 12 victorias, cuatro empates y 40 puntos, las Rayadas de la entrenadora francesa Amandine Miguel son el único equipo invicto del campeonato y este viernes saldrán a aprovechar la condición de locales para tratar de ganar a su más enconado rival, cuarto de la tabla, y acceder a los cuartos de final en primer lugar.

García, con nueve goles, y Christina Burkenroad, con ocho, son las bujías ofensivas del Monterrey, necesitado de ratificar a su defensa como la mejor del torneo para detener a las poderosas 'Amazonas', con Cordinali, la española Jenni Hermoso y la mexicana Diana Ordóñez.

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La decimoséptima y última jornada, que se jugará durante viernes y sábado, tendrá otro esperado duelo, el América-Pachuca, cuyo resultado puede alterar la parte alta de la tabla de posiciones.

El América va en segundo lugar, un punto debajo del Monterrey y tres por encima de las Tuzas. Si gana, el América saltará al liderato en caso de que el Monterrey no supere al Tigres, pero si pierde, cederá al Pachuca el segundo lugar de la clasificación.

Este viernes, el Toluca visitará al Guadalajara en un encuentro que, además de decidir el quinto lugar de la tabla, estará rodeado de interés por el rendimiento de la francesa Eugenie Le Sommer, líder de las goleadoras, cabeza del ataque del Toluca.