Llegó el tercer título para el América en la Liga MX Femenil

Hiram Marín

El América Femenil firmó una remontada memorable en el Estadio Ciudad de los Deportes y derrotó 3-0 a Monterrey en la vuelta de la final del Clausura 2026.

Las Águilas llegaron obligadas a remontar tras caer 1-0 en la ida en el BBVA. El equipo de Ángel Villacampa respondió con intensidad desde el arranque y dominó gran parte del encuentro.

Con el 3-1 global, las azulcremas conquistaron el tercer título de su historia en la Liga MX Femenil. La presión americanista encontró recompensa justo antes del descanso con el gol de Irene Guerrero.

¡TERMINA EL PARTIDO Y SOMOS CAMPEONAS DEL CLAUSURA 2026! 🏆🏆🏆🦅



¡LLEGÓ LA TERCERA, GANÓ EL AMÉRICA! ¡VAMOOOOOOOOOOS! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/QB8jkmxrdA — Club América Femenil (@AmericaFemenil) May 17, 2026



La mediocampista española apareció en un momento clave para empatar el marcador global y encender a la afición.

América mantuvo el control emocional y futbolístico ante unas Rayadas que batallaron para generar peligro. El primer tiempo dejó claro que las capitalinas estaban decididas a cambiar la historia de la serie.

En el complemento llegó el golpe definitivo con la anotación de Geyse Ferreira apenas iniciado el segundo tiempo. El tanto inclinó totalmente la final para las Águilas, que aprovecharon el desconcierto regiomontano.

¡¡SOMOS AM3RICA FEMENIL!! 🦅

¡¡SOMOS LAS ÁGUILAS!! 💙💛

¡¡SOMOS SUPER POD3ROSAS!! 🏆🏆🏆

¡¡SOMOS CAMP3ONAS DEL CL26!! 🔥 pic.twitter.com/yEMf3LjuTJ — Club América Femenil (@AmericaFemenil) May 17, 2026

Ya en la recta final, Scarlett Camberos convirtió el tercer gol y sentenció la coronación azulcrema. Monterrey, campeón defensor, no encontró reacción y terminó superado por la intensidad americanista.

Este campeonato representa una revancha importante para el América Femenil después de varias finales perdidas en años recientes.

También confirma el crecimiento de un proyecto que se ha mantenido constantemente en la pelea por el título.

Las Águilas levantaron apenas su tercera corona, tras las obtenidas en el Apertura 2018 y Clausura 2023. Ante más de 26 mil aficionados, el club de Coapa volvió a consolidarse como una de las potencias del futbol femenil mexicano