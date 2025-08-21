Redacción FOX Deportes
Las Bravas lo hicieron épico y derrotaron a Mazatlán
Juárez luchó con todo en los últimos minutos y logró apoderarse de los 3 puntos
Las emociones inundaron el Olímpico Benito Juárez desde el silbatazo inicial. Mazatlán sorprendió temprano al abrir el marcador a los 29 minutos, cuando Yoselyn López sacó un remate certero que dejó sin reacción a la portera local, poniendo a las Cañoneras en ventaja.
Sin embargo, la respuesta de las Bravas no se hizo esperar. Al minuto 38, Hana Soto igualó el encuentro con una definición impecable que revivió a la afición fronteriza, dejando el marcador 1-1 al descanso.
El segundo tiempo fue una lucha constante por el control del juego. Ambos equipos tuvieron ocasiones destacadas, pero las defensas y porteras estuvieron bien paradas. Parecía que el encuentro terminaría en empate, reflejando la intensidad de ambos planteles que no dieron un centímetro.
Cuando ya se descontaba el tiempo reglamentario, la explosión de júbilo llegó al 90’+4: las Bravas encontraron arco y definieron el partido con un gol agónico de Bianca Hernández que aseguró el triunfo por 2-1. Fue un momento de auténtica euforia, el cierre perfecto para una jornada apasionante.
