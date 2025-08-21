Las Bravas lo hicieron épico y derrotaron a Mazatlán

Redacción FOX Deportes

Las emociones inundaron el Olímpico Benito Juárez desde el silbatazo inicial. Mazatlán sorprendió temprano al abrir el marcador a los 29 minutos, cuando Yoselyn López sacó un remate certero que dejó sin reacción a la portera local, poniendo a las Cañoneras en ventaja.

Sin embargo, la respuesta de las Bravas no se hizo esperar. Al minuto 38, Hana Soto igualó el encuentro con una definición impecable que revivió a la afición fronteriza, dejando el marcador 1-1 al descanso.

¡AGÓNICO TRIUNFO DE LAS 'BRAVAS'! 🤯 FC Juárez remontó y logró mantener el invicto en casa. 🙌 #FOXLigaMXFemenil pic.twitter.com/cEHNZq3BQj — FOX Deportes (@FOXDeportes) August 26, 2025

El segundo tiempo fue una lucha constante por el control del juego. Ambos equipos tuvieron ocasiones destacadas, pero las defensas y porteras estuvieron bien paradas. Parecía que el encuentro terminaría en empate, reflejando la intensidad de ambos planteles que no dieron un centímetro.

¡GOL SOBRE LA HORA! 🤩 Rodríguez pone el 2-1 para FC Juárez en el agregado. 🤯 #FOXLigaMXFemenil pic.twitter.com/9hKsTKFcts — FOX Deportes (@FOXDeportes) August 26, 2025

Cuando ya se descontaba el tiempo reglamentario, la explosión de júbilo llegó al 90’+4: las Bravas encontraron arco y definieron el partido con un gol agónico de Bianca Hernández que aseguró el triunfo por 2-1. Fue un momento de auténtica euforia, el cierre perfecto para una jornada apasionante.