El crecimiento del futbol femenil es impresionante y merecido: Kenti Robles

La internacional mexicana Kenti Robles, lateral del Real Madrid, aseguró este jueves que en el Mundial femenino pasado la sociedad demostró que quiere ver a las mujeres jugar al futbol.

"En Australia y Nueva Zelanda los estadios estaban a rebosar, la gente viajó de muchos países a verlo, la televisión ha tenido éxito. Es un reflejo de que la sociedad demanda ver a las mujeres jugar al futbol. Es la visibilidad que siempre habíamos querido", explicó en una rueda de prensa la zaguera.

Kenti Robles, la mexicana que salvó al Real Madrid La mexicana marcó un gol in extremis en la UEFA Champions League

Robles y el Real Madrid se encuentran en la Ciudad de México, en donde este domingo retarán en un partido amistoso en el Estadio Azteca a las locales Águilas del América, campeonas de la liga femenina de México.

"El crecimiento del futbol femenino ha sido muy rápido. Desde que debuté con la selección mexicana en el Mundial sub'20 de Alemania, luego fui al absoluto de Canadá 2015, a ahora, el crecimiento ha sido impresionante", confesó la capitana de la selección mexicana, que no se clasificó a la Copa del Mundo.

Real Madrid Femenino comienza gira por México La mexicana Kenti Robles y 5 campeonas del mundo integran el plantel

Antes del duelo ante las Águilas, Robles señaló que "vive un sueño" al disputar una gira de pretemporada en su país de origen.

Además del partido ante las Águilas, el martes pasado, el Real Madrid venció de visita por 1-3 a las Tigres UANL en Monterrey, Nuevo León.

Junto al Madrid, el Barcelona femenino también está en el país; las culés vencieron por 0-2 el martes pasado al América, en el Estadio Azteca.

"Todos los días me despierto queriendo que no termine este sueño de estar con el Real Madrid jugando en México. Quiero que mis compañeras se enamoren de mi país", expresó la ex futbolista del Atlético de Madrid.

Robles reconoció que en un año que termine su contrato con el Madrid, por el que fichó en 2020, pensaría en jugar en la liga mexicana y no descartó firmar por las Águilas.

"Quiero vivir la experiencia de jugar en México, pero ahora estoy concentrada con el Real Madrid. En un año, cuando termine mi contrato, decidiremos junto con mi familia lo que es mejor para mí", sentenció Robles.