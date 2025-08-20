Toluca, el campeón de la Liga MX, fuera de la Leagues Cup

Héctor Cantú

Toluca, el actual campeón del futbol mexicano, quedó eliminado de la Leagues Cup luego de caer en tanda de penales ante Orlando City.

Los Diablos Rojos del Toluca sufrieron uno de los golpes más duros de su historia reciente ante los Leones, un equipo donde la figura fue el arquero peruano Pedro Gallese.

El representante de la Liga MX fue amplio dominador en el partido, sin embargo no supo capitalizar las opciones de gol que se le presentaron y terminó por conformarse con llevar el duelo a la definición de tanda de penales.

Orlando fue el equipo que encontró las redes, aprovechando la localía. Lo hizo en dos ocasiones durante la primera mitad, pero ambos goles fueron eliminados por fuera de lugar con ayuda del VAR.

En la segunda mitad, aunque Toluca tuvo mayor verticalidad, el gol nunca apareció para la gracia del equipo mexicano.

En la tanda de penales, de nueva cuenta el arquero Gallese se robó los reflectores al atajar dos disparos de Toluca de Castro y Domínguez y marcar el tanto definitivo.

EL PULPO FOR THE WIN 🙌 pic.twitter.com/rhQmGWHWjk — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) August 21, 2025

Con este marcador, Toluca regresa a casa con las manos vacías mientras que Orlando se ganó su boleto para medirse a Inter Miami en una edición internacional del Clásico de la Florida, ahora en la Leagues Cup y con el boleto a la final en juego.