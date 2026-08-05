Sumen a San Luis a la lista de víctimas de Lionel Messi

Héctor Cantú

Lionel Messi ha regresado a la titularidad con el Inter Miami y lo ha hecho de manera espectacular, demostrando que mantiene intacto el nivel mostrado en el Mundial

Leo ha sido el artífice de la victoria del Inter Miami ante el Atlético San Luis en el debut de ambas escuadras en la Leagues Cup 2026.

Messi delivers once again. ⚽



Miami's 10 opens his #LeaguesCup2026 account with his 13th goal in Leagues Cup history! 🐐



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Con un doblete y una asistencia, La Pulga ha vuelto a convertirse en el protagonista de Las Garzas y en el jugador que se echa al hombro a su equipo.

San Luis logró pegar primero muy temprano en el encuentro. David Rodríguez encontró fallas defensivas en el equipo rosa y adelantó al cuadro potosino.

Pero ‘el 10’ tendría otros planes una vez que se vio abajo en el tanteador. Él se encargó de marcar el tanto del empate con una definición exquisita dentro del área chica.

Lionel Messi makes it 3-1 for @InterMiamiCF against @AtletideSanLuis✨



Y se convierte provisionalmente en el máximo anotador histórico de Leagues Cup 🐐#LeaguesCup2026 pic.twitter.com/cAzUQyCF7l — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 6, 2026

Quince minutos más tarde apareció Telasco Segovia para darle la vuelta al tanteador con un poderoso remate dentro del área.

Antes de que terminara el primer tiempo, el subcampeón del mundo volvió a pasar lista como goleador luego de una jugada de asociación perfecta que terminó en el fondo de las redes.

Micael adds a fourth for Inter Miami just before halftime 🔥#LeaguesCup2026 pic.twitter.com/CU0mUCH78Q — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 6, 2026

Él mismo, desde el tiro de esquina, puso el pase elevado para que Micael dos Santos pusiera el 4-1 temporal para sellar su asistencia en el cotejo.

Con la goleada a cuestas, el equipo de la Liga MX se negó a tirar la toalla y encontró un gol más en la figura de Rafa Llorente.

Con el tiempo a su favor, el Inter Miami se dedicó a exprimir el tiempo en el reloj y esperar una desatención que le permitiera ampliar el marcador.

Leo Messi ha llegado así a 921 goles en su carrera profesional misma que intentará a ampliar en sus próximos compromisos ante Monterrey y León.