Sergio Busquets no se fía de Cruz Azul; "será un partido duro"

Sergio Busquets no se fía de Cruz Azul, uno de los referentes del futbol mexicano que hoy por hoy atraviesa una crisis de resultados que le tienen condenado al último lugar de la tabla general.

A pesar de la losa que cargan los cementeros de tres derrotas consecutivas, Busquets sabe que el duelo ante La Máquina en la Leagues Cup será difícil, pues el futbol mexicano ha crecido en los últimos años.

“Es una liga (Liga MX) potente que saca muchos jugadores que van a Europa y trascienden; ahora sigue en crecimiento. Va a ser un partido muy interesante, sabemos que es un gran club, de un gran país, y va a ser un partido difícil, porque aunque no están en su mejor momento, vienen jugadores nuevos, lo que hará de esta una experiencia diferente”, declaró Sergio Busquets.

Aunque el Inter Miami también atraviesa una crisis de resultados, la llegada de nuevos jugadores abre la posibilidad de revertir ese camino, considerando que, ante Cruz Azul se puede catapultar un salto de moral y futbolístico que les permita revertir los malos resultados.

La fiesta de Lionel Messi en Miami

“Es un desafío diferente con mucha ilusión. Todos me han recibido muy bien así que estoy muy contento y listo para jugar y estar a la altura de lo que exige el equipo y poder alcanzar los objetivos. La situación es diferente, pero venimos con muchísimas ganas, hay cambios en la plantilla y eso nos debe dar un revulsivo positivo. Mañana tenemos una gran oportunidad de comenzar en ese nuevo camino”, agregó el exjugador del Barcelona.

Sobre la cantidad de minutos que podrá jugar en el duelo ante los cementeros, Sergio Busquets dejó esa tarea a Gerardo ‘Tata’ Martino, aunque confirmó que no está para jugar el partido completo.

“Estoy en un proceso de adaptación. Llevo tres, cuatro días apenas en el club, conociendo gente. La verdad es que me lo han hecho muy fácil por la gran forma en la que me recibieron. Pero no creo estar para jugar los 90 minutos”, confesó.

Sergio Busquets, finalmente aseguró que nunca platicó con Leo Messi sobre la posibilidad de coincidir en el Inter Miami. Su decisión de jugar en los Estados Unidos se dio mucho antes de que se destapara la bomba de ‘Messi’ como la nueva figura del Inter Miami.

Minutos después de que culminara la conferencia de prensa, el club rosa de la Florida dio a conocer de manera oficial la llegada de Jordi Alba, también exjugador del Barcelona, como nuevo refuerzo de la plantilla.