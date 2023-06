¿Retiro o Inter Miami? Así se ve el futuro de Luis Suárez

De Luis Suárez se ha dicho de todo: que se retira, que se queda en Gremio, que se marcha al Inter Miami, pero ¿cuál es la realidad?

El presidente de Gremio, Alberto Guerra, habló sobre el futuro del uruguayo. El primer punto fue su posible llegada a la MLS:

“No nos dejamos llevar por esas noticias que salen no sé de dónde. No hay absolutamente nada por parte del Inter Miami. No llegó ninguna oferta a Gremio. Si sale algo, se los haremos saber, pero, de momento, no hay absolutamente nada”.

Así que, al menos por el momento, el ‘Pistolero’ no se reunirá con Lionel Messi y Sergio Busquets, esto lleva a la siguiente incógnita, ¿el retiro está cerca?

De acuerdo con Guerra, solo quiere que “este asunto quede atrás” y lo único que está sobre la mesa es que el médico del futbolista le hagan una revisión en la rodilla.

La situación es que el doctor está en Barcelona y, aunque “Gremio está de acuerdo (…) estamos buscando el mejor momento para hacerlo”. Esto debido a que el cuadro ‘Tricolor’ aspira a clasificar a las semifinales de la Copa de Brasil.