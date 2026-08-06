Rayados, la primera 'víctima mexicana' de Antoine Griezmann

Héctor Cantú

Antoine Griezmann ha vivido un debut soñado en la Leagues Cup luego de marcar su primer gol en el torneo.

Griezmann ha embonado a la perfección con el equipo morado con el que ha llegado para reforzar la delantera y ha hecho, de Rayados, su primera ‘víctima’ mexicana.

Al minuto 27, el francés y exjugador del Atlético de Madrid apareció dentro del área de Rayados para enviar la pelota al fondo de las redes.

GRIZI MAKES THE WALL ERUPT 🔥 pic.twitter.com/9Dt1J5hHw9 — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) August 6, 2026

Previo al encuentro, ‘Grizzie’ había mencionado su deseo de debutar en la Leagues Cup. Como un presagio, Antoine veía la oportunidad de sumar un gol más con los leones que le han arropado como superestrella

Con esta anotación, Griezmann llegó a dos goles oficiales con Orlando City luego de que marcara, también, en la jornada 16 en la goleada ante San Jose Earthquakes.

Tyrese Spicer makes it 2-0 for @OrlandoCitySC! 🔥⚽ El trinitario puso el penal en el ángulo para aumentar la ventaja



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El francés superó así la barrera de los 300 goles en su carrera profesional y ha sido, justamente, ante un rival mexicano en el marco de la Leagues Cup.

Tyrese Spicer marcó desde el manchón penal al minuto 60 para redondear la victoria del equipo de la MLS ante el cuadro mexicano.

En el agregado, Hugo Cuypers, recién llegado a Rayados proveniente de la MLS, puso cifras definitivas al encontrar la red y descontar para el equipo mexicano que sufrió un doloroso debut en la Leagues Cup.