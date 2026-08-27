Rayados, el único semifinalista de la Leagues Cup que no ganó

Héctor Cantú

Las semifinales de la Leagues Cup están en puerta y los cuatro clubes mexicanos buscarán el boleto a una final que garantizará al primer campeón de Liga MX en la historia del torneo.

De los cuatro semifinalistas, Monterrey es el único que llega después de perder su partido del fin de semana previo al decisivo encuentro.

Los ‘Rayados’, comandados por Matías Almeyda, cayeron 3-1 ante San Luis y ahora deberán cambiar rápidamente de página para afrontar la Leagues Cup.

Monterrey se enfrentará al América, equipo que marcha invicto en la Liga MX y llega al encuentro como líder del campeonato mexicano.

El conjunto regiomontano tendrá así una complicada prueba ante las ‘Águilas’, con el boleto a la final en juego.

Toluca y León protagonizarán la otra semifinal de la Leagues Cup. Los ‘Diablos Rojos’ llegan después de golear 4-0 a Juárez, último lugar de la Liga MX.

Por su parte, los ‘Panzas Verdes’ empataron ante Atlante en el Estadio Banorte, resultado que los mantiene, por ahora, en zona de clasificación.

Los ganadores de las semifinales disputarán el título el domingo 6 de septiembre, mientras que los perdedores jugarán por el tercer lugar.