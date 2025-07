¿Quién es Rafael Cabral, el 'verdugo' del América?

América inició la Leagues Cup con una derrota frente al Real Salt Lake en la tanda de penales, el gran héroe del partido fue Rafael Cabral.

El brasileño le negó tres oportunidades claras de gol a las ‘Águilas’ en tiempo regular. Primero, al minuto 8, rechazó un disparo de Isaías Violante; después, al 38’, sacó un remate a quemarropa de Álvaro Fidalgo, y, al 84’, bloqueó un tiro de Alejandro Zendejas.

Si bien Cabral tuvo una gran actuación en los primeros 90 minutos, fue desde los 11 pasos donde realmente brilló. Detuvo los cobros de Henry Martín, Israel Reyes y Raúl Zúñiga y, con ello, le garantizó dos puntos a su equipo, que significaron colocarse en el cuarto sitio de la tabla de la MLS.

Pero, ¿cuáles son los antecedentes del verdugo del América?

Nacido en Sorocaba, en 1990, Cabral se formó en el Santos y debutó con el primer equipo en 2010 con un empate sin goles contra Cruzeiro; a partir de ese momento se hizo con la titularidad.

Cabral se marchó a Europa en 2013 y fichó por el Napoli en una operación que ascendió a 5 millones de euros.

Al ‘Partenopei’ llegó como suplente de Pepe Reina y tuvo poca actividad en la campaña 2013/14. La siguiente temporada el español se fue cedido al Bayern Munich y Rafael Benítez colocó a Cabral como titular. En ese curso disputó 32 partidos, recibió 39 goles y tuvo nueve porterías en cero.

Let's talk about Rafa Cabral's big moments from last night 🤯 El guardamenta de @realsaltlake tuvo una actuación destacada 🆚 América en la primera jornada de #LeaguesCup2025 🏆 pic.twitter.com/z8TqCTqMcK

Para la 2015/16 Benítez dejó el banquillo y Maurizio Sarri trajo de vuelta a Reina y el brasileño fue relegado al banquillo; de 2015 a 2018 solo disputó dos partidos.

Finalmente, en el verano de 2018 se marchó como agente libre a la Sampdoria, pero Emil Audero le ganó la titularidad, por lo que en 2019 se marchó al Reading del Championship.

En dos temporadas y media, Cabral acumuló 98 partidos, recibió 126 goles y tuvo 30 porterías en cero. Además, fue elegido Mejor Jugador en su campaña debut.

this goes without saying, WE LOVE RAFA 🫶 pic.twitter.com/5HkifYKdfU