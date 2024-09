Dirigir a Boca Juniors en la 'Bombonera' sería "un sueño" para Maurizio Sarri

Maurizio Sarri, ex técnico de Lazio, Nápoles, Chelsea o Juventus, entre otros, desveló este miércoles que "entrenar a Boca Juniors sería un sueño". Sarri, a sus 65 años, se ve con fuerza para seguir en los banquillos. No en cualquier club, además, pues aseguró que ir a la ‘Bombonera’ sería "una experiencia increíble".

"No me veo en mi 'último baile'. Sigo queriendo entrenar y creo que estoy en condiciones de aportar algo. Boca Juniors sería un sueño final, un sueño loco, no sé si realizable. Unos partidos en la ‘Bombonera’ serían una experiencia única", dijo en una entrevista en La Gazzetta dello Sport.

Además, Sarri habló del argentino Gonzalo Higuaín, su "delantero centro ideal".

"Cuando llegué al Nápoles, quería irse. Le convencí en cinco minutos: le dije que, con el fútbol que quería proponer, marcaría muchos goles. Higuaín es mi delantero centro ideal, pero lo sería para cualquier entrenador. Top absoluto", sentenció.