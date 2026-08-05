Pumas, la gran decepción de México en el inicio de la Leagues Cup

Enrique Gómez

El subcampeón de la Liga MX fue goleado en su presentación y redondeó un inicio desastroso para el futbol mexicano en la Leagues Cup 2026.

Charlotte FC destrozó 3-0 a Pumas, en lo que fue el resultado más holgado del primer día de actividades.

Segunda goleada que recibe el equipo de Esteban Solari en lo que va de la temporada, pues cabe recordar que en su primer partido del Apertura 2026 de la Liga MX también fue goleado 3-0 por el Pachuca, sin embargo, recuperó lo perdido de manera magistral con el triunfo en casa del Toluca (campeón de CONCACAF) y la escandalosa victoria por 5-1 en casa del FC Juárez.

¿Sucederá también en este torneo internacional?

Así fueron los goles de este partido celebrado en el Bank of America Stadium:

· 1-0 (27’): Un balón rechazado en línea de fondo pegó en Brandt Bronico y se metió

· 2-0 (50’): Archie Goodwin apareció a segundo poste para rematar un centro elevado

· 3-0 (78’): Penal cobrado por Tyger Smalls, quien definió con un derechazo cruzado

Con un marcador como este y considerando que la Leagues Cup solo consta de tres fechas en su fase de liga y que a la siguiente ronda solo avanzan los cuatro mejores equipos de cada liga, Pumas está virtualmente eliminado del torneo, pues además de la derrota, la diferencia de goles parece irreparable.

Antes del descalabro de Universidad, la Liga MX ya acumulaba dos derrotas por 3-1 para Atlas y Pachuca, que simplemente no fueron rivales para Columbus Crew y FC Cincinnati, sin embargo (y aunque a Universidad no se le exige tanto como a los otros tres ‘grandes’ de México), es muy decepcionante que el equipo que lideró el torneo pasado y que ya había reaccionado esta temporada, terminara aplastado.

El próximo partido de Pumas es contra Cincinnati. Veremos si recupera lo perdido en la siguiente ronda, como lo hizo en el arranque del Apertura 2026.