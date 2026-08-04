¿Por qué los clubes mexicanos no han trascendido en la Leagues Cup?

Enrique Gómez

La Leagues Cup tiene un premio deportivo que los equipos de la Liga MX no parecen tomarse muy en serio, ¿o es que los clubes mexicanos no han tenido el nivel para imponerse o la capacidad para hacerle frente a la desventaja de jugar todos los partidos como visitantes?

Este torneo es oficial y legítimo, tanto así que los tres mejores equipos del certamen (campeón, subcampeón y tercer lugar) tienen un pase a la Copa de Campeones de la CONCACAF, que a su vez entrega una plaza a la Copa Intercontinental de cada año y al Mundial de Clubes de cada cuatro.

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Cuando la Leagues Cup era por invitación o muy limitada a los mejores equipos, la Liga MX ganó las primeras ediciones, pero desde que se amplió para que todos los clubes de México pudieran participar, ninguno ha clasificado a la final, de hecho, solo una vez hubo presencia en semifinales y fue en la edición 2023; de ahí en fuera, los clubes latinoamericanos siempre se marchan pronto.

Campeones en la historia de la Leagues Cup:

AÑO CAMPEÓN NÚMERO DE PARTICIPANTES 2019 Cruz Azul (MX) 8 2021 León (MX) 8 2022 No hubo 8 2023 Inter Miami (MLS) 47 2024 Columbus Crew (MLS) 47 2025 Seattle Sounders (MLS) 36 2026 ¿? 36

Pero si comparamos esto resultados con la Copa de Campeones de la CONCACAF, donde un club de la Liga MX casi siempre es el monarca, hay tres posibles explicaciones del porqué los clubes mexicanos no han trascendido en la Leagues Cup desde que se estableció su formato definitivo:

1. En la ‘Concachampions’ (primavera), la Liga MX va a medio camino y los equipos están más rodados y asentados

2. En el torneo de CONCACAF, las eliminatorias siempre son a ida y vuelta, o sea, los clubes mexicanos también son locales

3. La Leagues Cup no termina por ser del interés de los equipos, que a estas alturas están terminando de construirse

En la primera fase, los cuatro equipos con más puntos de cada liga avanzan a los cuartos de final y ya ahí, las eliminatorias son a un solo partido en casa del equipo de la MLS. Veremos si los equipos mexicanos se toman más en serio esta vez la oportunidad de avanzar a la próxima ‘Concachampions’.