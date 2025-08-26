Orlando City, una piedra en el zapato de Lionel Messi

Héctor Cantú

El futbol ha querido que las semifinales de la Leagues Cup tengan un sabor mucho más emocionante con el enfrentamiento entre Orlando City y el Inter Miami en una edición más del Derbi de la Florida.

El enfrentamiento entre ambos equipos será el número 18 de la historia donde el equipo de las Garzas apenas ha conseguido 5 victorias.

Lionel Messi se perdió el duelo de los cuartos de final y también el partido del fin de semana con la ilusión de finalmente poder regresar a la actividad en este encuentro donde estará en juego el pase a la final del torneo.

Desde su llegada al Inter Miami, Messi solo ha podido jugar tres partidos de los seis que ha enfrentado su equipo a los leones. En dos de ellos, Leo se despachó con un par de goles, siendo el último en este mismo torneo en la edición de 2023.

Messi se ha perdido los últimos dos duelos ante Orlando, una ausencia muy pesada pues Miami no ha podido ganar con un saldo de un empate y una derrota por goleada de 3-0.

Leo sueña con poder volver a levantar un título con el Inter Miami y sabe que para ello es fundamental estar presente en el duelo de semifinales. El argentino quiere volver a ser el referente sobre el campo que lleve a Las Garzas al partido por el título y por ende, a la Copa de Campeones 2026.