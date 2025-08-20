Lionel Messi no jugará contra Tigres; verá el partido desde la grada

Héctor Cantú

El capitán argentino del Inter Miami, Lionel Messi, ha quedado totalmente descartado para jugar el duelo ante Tigres correspondiente a la Leagues Cup.

Javier Mascherano, técnico del club felino, había asegurado que esperarían hasta el último momento para determinar si Leo podría participar en el duelo de los cuartos de final del torneo.

Sin embargo, a pesar de que Messi jugó el fin de semana pasado ante el LA Galaxy donde incluso marcó el segundo gol, ha quedado fuera de la convocatoria.

Messi llegó al Chase Stadium, acompañando a Luis Suárez y Rodrigo de Paul, pero sin la ropa rosada de concentración.

Posteriormente, el club confirmó las malas noticias para el equipo de la Florida a dar a conocer la alineación donde el campeón del mundo no apareció, ni en la oncena titular, y tampoco en la lista de jugadores que irán a la banca.

Esta es la segunda ocasión que Leo Messi se pierde un duelo ante los Tigres de la Liga MX. En el pasado cotejo, correspondiente al año anterior, La Pulga tampoco pudo ver actividad en la derrota del Inter Miami ante el cuadro de la Sultana del Norte.