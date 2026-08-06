No hay punto de comparación entre Cruz Azul y Philadelphia Union

Enrique Gómez

Hasta antes de su derrota contra Atlante, el Cruz Azul parecía ser el mejor equipo del momento el futbol mexicano por ser el campeón defensor, el ganador del Campeón de Campeones y apuntarle al liderato, sin embargo, un solo descalabro lo mandó al sexto lugar de la tabla en el Apertura 2026.

Aun así, parece claramente favorito pese a ser visitante ante el Philadelphia Union en su primer partido de la Leagues Cup, que después de unas buenas temporadas en la MLS y en este torneo internacional, ahora marcha en la parte baja de la tabla en la MLS.

Así llegan ambos equipos para su primer partido en la Leagues Cup 2026: