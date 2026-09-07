Mucho dolor en Rayados tras perder su primera final internacional

Héctor Cantú

Hay mucho dolor en 'Rayados' de Monterrey después de perder ante Toluca la primera final internacional de su historia.

Dos errores puntuales de la defensa terminaron por condenar al equipo de Matías Almeyda que, hasta antes de este encuentro, había levantado el título en las seis finales de torneos auspiciados por la Concacaf que había disputado.

“Unas horas después, sin poder dormir y todavía con mucho dolor, lo único en lo que puedo pensar es en lo orgulloso que estoy de este equipo. Todos queríamos darle una alegría a nuestra gente y a nuestras familias. Lo deseábamos con todas nuestras fuerzas. Pero el futbol es como la vida: no siempre salen las cosas como uno las planea”, escribió Lucas Ocampos en sus redes sociales.

Por su parte, el entrenador argentino de Monterrey confió en que el equipo seguirá trabajando para alcanzar la final de la Liga MX.

“No es fácil llegar a una final. No es fácil ser competitivo, no es fácil cambiar imágenes y estaremos trabajando y apuntaremos a la final de la Liguilla”, declaró Almeyda después del encuentro.

"EL PARTIDO ESTUVO BIEN JUGADO...". ?? Matías Almeyda dio la cara tras la caída de Rayados en la gran final de la Leagues Cup ante Toluca. #CuadroTitular pic.twitter.com/vxnIMjR1TQ — FOX Deportes (@FOXDeportes) September 7, 2026

Monterrey, pentacampeón de la Copa de Campeones de la Concacaf y ganador de la Recopa de la Concacaf en 1993, sumó el subcampeonato de la Leagues Cup a los 16 segundos lugares cosechados a lo largo de su historia en competiciones domésticas.

'Rayados' volverá a la actividad en la Liga MX el próximo sábado en un partido de alto octanaje, cuando reciba a Tigres en una edición más del Clásico Regio.