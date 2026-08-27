¡México manda! La Liga MX asegura el título de la Leagues Cup

Héctor Cantú

El dominio de la MLS en la Leagues Cup ha terminado. La clasificación del América a semifinales confirmó que un equipo mexicano será el nuevo campeón del torneo.

Desde que se oficializó el certamen para la edición 2023, ningún club de la Liga MX había llegado siquiera a la final. Todos los campeones habían sido representantes de la MLS: Inter Miami (2023), Columbus Crew (2024) y Seattle Sounders (2025).

Con la victoria del América sobre el ‘Crew’ se conformaron, por primera vez en la historia del torneo, dos llaves de semifinales integradas exclusivamente por representantes de la Liga MX. Toluca se medirá a León, mientras que las ‘Águilas’ chocarán contra Monterrey.

Define este gol de Raphael Veiga con @ClubAmerica en una palabra ??#LeaguesCup2026 ? pic.twitter.com/D7VbGngoJ3 — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 27, 2026

América sufrió de más ante Columbus Crew, a pesar de que logró adelantarse en el marcador con un golazo de Raphael Veiga, quien disparó desde larga distancia para enviar la pelota al fondo de las redes.

Sin embargo, la gran figura de las ‘Águilas’ fue Rodolfo Cota. El arquero atajó un penal en la primera mitad y, minutos después, evitó el empate con una gran intervención tras un remate a quemarropa de Josef Martínez.

Antes del descanso, Brian Rodríguez marcó el segundo gol justo cuando más sufría el conjunto azulcrema.

Así fue el segundo de las Águilas ?



El ‘Rayito’ Brian Rodríguez apareció con un golazo para aumentar la ventaja de @ClubAmerica ante @ColumbusCrew en los cuartos de final de #LeaguesCup2026 ⚽️⚡️



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Para el complemento y con la ventaja en el marcador, América se dedicó a cuidar el resultado y mostró mucho mayor orden defensivo que en la primera mitad.

El próximo reto para el cuadro de la capital mexicana será recibir a Puebla antes de pensar en las semifinales de la Leagues Cup. El sueño de conquistar el título está más vivo que nunca para el equipo más ganador en la historia del futbol mexicano.