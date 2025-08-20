Publicación: jueves 21 de agosto de 2025

Héctor Cantú

Luis Suárez marca su tercer gol a un equipo de la Liga MX

El Pistolero volvió a hacer de las suyas en la Leagues Cup

El delantero uruguayo Luis Suárez ha vuelto a convertirse en el castigador de un equipo mexicano en la Leagues Cup.

Su gol, desde el manchón penal, ha avivado las aspiraciones del Inter Miami de clasificarse a la ronda siguiente luego de adelantar en el tanteador a su equipo ante Tigres.

Este es el sexto partido en el que el multimundialista charrúa enfrenta a un representativo de la Liga MX.

Previamente chocó ante Atlas, Necaxa, Monterrey, Pumas y Puebla. Fue a estos últimos dos a los que les marcó en una ocasión a cada uno.

Curiosamente las dos ocasiones en las que Luis Suárez le marcó a un equipo mexicano, el Inter Miami se terminó por quedar con la victoria.

