Lionel Messi, "súper motivado" por enfrentar al Atlas y a la Liga MX

Redacción FOX Deportes

Un Lionel Messi sumamente motivado y bien descansado será el que juegue contra el Atlas y ante el resto de sus rivales en la Leagues Cup, así que más le vale al equipo rojinegro estar bien preparado.

Luego del descanso forzoso que tuvo su futbolista estrella, el técnico del Inter Miami, Javier Mascherano, aclaró que Messi está comprometido para atender los juegos ante la Liga MX, más allá de que desertó en la convocatoria para ser parte del equipo All-Star de la MLS ante las estrellas del futbol mexicano.

“Respecto a lo de Leo Messi, si, esperemos que esté recontra súper motivado. No esperábamos la suspensión, pero bueno, no hay mal que por bien no venga y la realidad es que tuvimos que hacerlo descansar obligatoriamente después de muchos partidos consecutivos. Le vino bien para empezar este nuevo maratón de partidos que vamos a tener con la Leagues Cup y la MLS”, dijo el técnico argentino.

Mascherano también habló en específico del Atlas, equipo histórico de la Liga MX que inició su torneo local con un resultado de cada tipo y que si bien ha mostrado cierta fragilidad en defensa, parece tener un buen nivel de contundencia, pus tiene siete anotaciones en sus tres primeras fechas.

“En el caso de Atlas y de los otros equipos mexicanos que nos vamos a enfrentar, son equipos que recién han comenzado su campeonato. Lo que analizamos es que vamos a enfrentar a un rival que ha empezado de buena manera y que sobre todo va a ser un rival incómodo”, describió el estratega.

“Hemos preparado el partido para jugar de diferentes maneras según lo que haga Atlas. Es un equipo muy dinámico, no necesita demasiado de la construcción del juego para hacerte daño, bastante directo, así que es un rival a tener en cuenta, a respetarlo y ojalá que podamos tener un buen comienzo”, agregó.