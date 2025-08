Lionel Messi salió lesionado a los 10 minutos y se destató la locura

Enrique Gómez

En pocos minutos, pasó de todo en el duelo entre el Inter Miami y Necaxa, pero el acontecimiento que lo desencadenó todo fue la lesión de Lionel Messi, que no duró ni 10 minutos en el campo de juego.

El jugador de 38 años salió de cambio por una molestia en la pierna izquierda, pero el silencio y la tristeza del público duró poco en el público, pues apenas a los 12 minutos, Telasco Segovia anotó un golazo para abrir el marcador en favor del equipo local en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida.

De todas maneras, la alegría le duró muy poco al Inter Miami en esta segunda fecha de la Leagues Cup, pues al 17’ se quedó con uno menos por la expulsión de Maximiliano Falcón y pasando la media hora, llegó el gol del empate de Tomás Badaloni.

O sea, en 33 minutos:

· Lesión de Messi

· Gol del Inter Miami

· Expulsión para el local

· Gol del Necaxa

Lionel Messi cae tendido y no va a poder seguir en el partido.



Javier Mascherano llamó a Federico Redondo quien se prepara para ingresarm



Silencio total en el estadio.#InterMiamiCF #Messi pic.twitter.com/IIjnDUBxjD — José Armando (@Jarm21) August 2, 2025

Pero, ¿qué fue lo que le sucedió a Messi?

Pese a su edad, no es común que la ‘Pulga’ salga de cambio y mucho menos, que se lesione y aunque el club ‘rosado’ no ha ofrecido mayor información, se trata de un problema muscular en la pierna derecha. Lo único positivo es que el argentino caminó por los túneles por su propio pie y no se le vio renguear.

¿Se perderá Messi el siguiente partido de la Leagues Cup ante Pumas el 6 de agosto? Lo cierto es que sin el argentino, las luces del Inter Miami pierde casi toda su fuerza e inspiración, por lo que todos esperan que su lesión no pase a mayores.