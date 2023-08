¿Le dejó algo la Leagues Cup a Pumas? "A ver si el equipo puede madurar"

Los equipos de la Liga MX han caído ‘como moscas’ en la ronda de eliminación y Pumas solo fue uno de ellos. Lo que hace diferente a Universidad es que no perdió contra un club de la MLS, como el resto de los caídos en 16vos de final, sino ante Querétaro, un club modesto de la Liga MX.

Tras la eliminación del club auriazul en la Leagues Cup, donde cosechó una derrota en penales, una victoria por goleada y el descalabro contra ‘Gallos Blancos’, al técnico Antonio Mohamed solo le queda esperar que su equipo pueda rescatar algo positivo de esta exhibición internacional y llevarlo a la Liga MX, donde ciertamente necesita mejorar si no se quiere fracasar también en el torneo doméstico.

“Lo bueno fue que el equipo fue mejorando su nivel. Veremos si nos podemos llevar cosas buenas cuando nos toque participar en nuestra liga. A ver si el equipo puede madurar y convertirse en equipo. Tenemos que subir de nivel”, reconoció el ‘Turco’ tras la caída 1-0 a manos del equipo queretano.

Aunque Universidad no cayó ante un equipo de la MLS, los clubes de la Liga MX han sido todos eliminados, hasta ahora, por clubes de esta liga en los 16vos de final de la Leagues Cup, pero Mohamed está convencido que mucho se debe a que todos los partidos se juegan en Estados Unidos.

“A veces no es lo mismo que estar en tu casa, la verdad que sí fuese visita recíproca no sería lo mismo, para mí no es un parámetro justo en un enfrentamiento de igual manera pero esa experiencia conocimiento y hay que seguir mejorando nuestra liga para competir mejor”, analizó el argentino.

Pumas es el tercer equipo ‘grande’ que se va eliminado de forma tempranera en este torneo internacional, pero al menos podrá descansar y prepararse de mejor forma para cuando reanude la Liga MX el 18 de agosto.