Después de 13 años sin títulos, claro que Pumas desde la Leagues Cup

Después de 13 años sin ganar título alguno, Pumas no puede hacer menos la Leagues Cup. Por supuesto que a Universidad le ambiciona ser campeón de este torneo internacional y agregar un nuevo trofeo oficial a su vitrina, misma que no se abre desde el torneo de liga del ya lejano Clausura 2011.

En eso coincidieron el técnico Gustavo Lema y el mediocampista Ulises Rivas, quienes ya cerraron su preparación de cara al debut del equipo auriazul el viernes 26 de julio ante Austin FC (21:00 ET).

Pumas quiere demostrar su categoría y apuntarle a lo más alto en este certamen de 47 equipos.

“Todos los equipos mexicanos vienen con sed de revancha. El objetivo es venir para ganarlo porque somos Pumas. Eso lo tenemos claro y si bien es la primera vez al frente, he tenido la fortuna de estar en muchos torneos internacionales, me gustan, me interesan y los veo como algo bueno para mi carrera”, comentó Lema, quien apenas cursa su segundo torneo en el timón del club universitario.

Pumas, Chivas y Tigres, consentidos de la Leagues Cup 2024

Por su parte, Rivas, quien ha jugado todos los partidos del Apertura 2024 en el que su equipo marcha segundo del certamen con 10 puntos, aseguró que Pumas puede competir con los favoritos en este certamen; después de todo, eso es lo mínimo que podría esperarse de un club que se jacta de ser uno de los “cuatro grandes” de la Liga MX.

“Yo creo que es un torneo importante y los equipos de ambas ligas lo ven así. En Pumas venimos con esa mentalidad. Somos uno de los mejores equipos de México. Tenemos buenos jugadores y podemos competir”, comentó el futbolista de 28 años autor de un gol en la liga mexicana, que se suspende tras cuatro fechas para que sus 18 equipos disputen la Legues Cup.

Pumas está en el grupo de Rayados y Austin, por lo que tendrá la suerte de no salir de Texas en toda la fase de grupos. No es poca cosa si consideramos los viajes que harán clubes como Necaxa o Atlas.