¿Chivas es el peor club mexicano en la historia de la Leagues Cup?

Enrique Gómez

Después de tres ediciones arrastrando el prestigio, las Chivas dejaron de ser un desastre en la Leagues Cup en la edición del año pasado. De hecho, a punto estuvieron de clasificar a los cuartos de final.

¿Cómo les irá en este 2026? El ‘Rebaño’ enfrenta a Los Angeles FC, FC Dallas y Seattle Sounders en la fase de liga y aunque el equipo rojiblanco tiene la plantilla más valiosa de CONCACAF (108 millones de euros) y por lo tanto es marcadamente favorito, hay que admitir que le tocaron rivales complicados, pues el conjunto angelino ya es una fuerza constante en la MLS y la CONCACAF, mientras que Seattle ganó la última Leagues Cup.

¿La Leagues Cup evolucionó? Así será el nuevo torneo En 60 segundos, todo lo que debes saber del torneo que enfrenta a la Liga MX con la MLS

El equipo texano podría ser el oponente más accesible, pero igual marcha sexto en su conferencia.

Así el historial de las Chivas jugando este torneo internacional:

· 2019: No participó en la Leagues Cup

· 2021: No participó

· 2022: 2 derrotas

· 2023: 2 derrotas → no clasificó

· 2024: 2 derrotas en penales → no clasificó

· 2025: 2 victorias (una por penales) y 1 derrota → no clasificó

Tranquilos, Gabriel Milito no es como Fernando Gago El técnico argentino aseguró que se no irá a River Plate; quiere hacer campeón a Chivas

Balance: 2 victorias (una por penales) y siete derrotas (dos por penales). Cabe recordar que en la Leagues Cup los empates conceden un punto, pero el partido pasa a definirse desde el manchón de castigo, por lo que siempre hay un ganador (que recibe un punto extra) y un perdedor.

Tras el primer día de actividades en la edición 2026, la Liga MX y la MLS están empatados con tres victorias por lado, por lo que ahora es deber de equipos como Toluca y Chivas inclinar la balanza en favor del futbol mexicano y así continuar con lo que hicieron Atlante, FC Juárez y Tigres en la víspera.

¿Podrá Chivas dar la mejor Leagues Cup de su historia? Lo cierto es que de todos los participantes de la Liga MX, el equipo rojiblanco bien podría ser uno de los menos interesados, pues ya tiene asegurado su lugar a la próxima Copa de Campeones de CONCACAF, único premio deportivo que ofrece este torneo.