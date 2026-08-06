Un chico de 17 años le roba la victoria a Chivas en Los Angeles

Héctor Cantú

En uno de los partidos más cerrados y entretenidos de la primera jornada de la Leagues Cup, Chivas y Los Angeles FC, empataron en el tiempo regular en su debut en el torneo.

En la definición desde el manchón penal, el equipo de casa se llevó la victoria por 5-4 con el cierre inmejorable de Jude Terry de 17 años, quien marcó el gol de la victoria para el LAFC.

La auténtica fiesta mexicana que se montó en las gradas del LAFC, le dio un empuje importante en lo anímico al equipo dirigido por Milito que se quedó cerca de llevarse la victoria en los 90 minutos.

El cuadro tapatío tuvo que venir de atrás para recomponerse y sacar el resultado final luego de que Denis Bouanga, máximo anotador histórico de la Leagues Cup, lograra adelantar al equipo de negro y oro.

¡Anda en plan grande! 🤩⚽️🐐 Piojo Alvarado with a golazo to equalize for Chivas!



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Pero las Chivas, que se mostraron dominadoras en los mayores lapsos del partido, lograron emparejar los cartones gracias al gol conseguido por Roberto Alvarado, uno de los jugadores que representaron a México en la pasada Copa del Mundo.

Incluso, el Rebaño Sagrado estuvo cerca de marcar el gol de la diferencia a 15 minutos del final, sin embargo el disparo del ‘Oso’ González se estrelló en el larguero, ahogado el grito de gol de los miles de aficionados que hicieron sentir el estadio del LAFC como otra sucursal de la casa rojiblanca.

En la tanda de penales, Chivas decidió disparar primero en la figura de Kevin Castañeda y falló su primer intento, mientras que el LAFC convirtió por conducto de Denis Bouanga.

Posteriormente, Chivas marcó por conducto de Ricardo Marín, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Luis Rey y falló en la muerte súbita Luis Romo

Por el LAFC marcó Tyler Boyd, falló Marco Delgado, y retomaron el buen paso Mathieu Choiniére, Ryan Porteous y Jude Terry para poner cifras definitivas al encuentro.