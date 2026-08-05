Atlante, el equipo peor valuado de toda la Leagues Cup, sacudió Vancouver

Enrique Gómez

De todos los 36 equipos que compiten en la Leagues Cup, Atlante es quien tiene la peor plantilla y aun así, pegó en su presentación contra el Vancouver Whitecaps, equipo top de la MLS.

Con una nómina tasada en 11 millones de euros según Transfermarkt (casi cuatro veces menor a la del club peor valuado de la MLS), el equipo azulgrana dio la campanada en Canadá, en la casa del equipo que lidera la Conferencia Oeste del futbol estadunidense y que en 2025 fue subcampeón de CONCACAF.

Victoria 1-0 del Atlante sobre los Whitecaps en el Estadio BC Place de la Columbia Británica.

· Primer partido de los ‘Potros’ en el torneo y primer triunfo

· Segunda victoria consecutiva para el equipo de Miguel Herrera

El único gol del encuentro fue a los 40 minutos, cuando Jhojan Julio utilizó su cuerpo para abrirse espacio y bajar un balón flotado en los linderos del área. Desde ahí se dio la media vuelta y con un derechazo puso el balón tan esquinado que rebotó en el poste antes de menear las redes.

Después del gol, el futbolista ecuatoriano no se cansó de fallar y erró al menos dos oportunidades francas frente al arco, pero al final fue él quien marcó la diferencia y le dio un triunfo histórico a los ‘Potros’, que supo resistir pese a terminar con el 33% de la posesión del balón en este partido.

Los Whitecaps no tuvieron puntería, pues de sus siete disparos solo dos exigieron al portero Óscar Jiménez, quien se quedará más tiempo del esperado en el marco tras la lesión de David Ospina.

En su regreso al máximo circuito tras 12 años en segunda división, el Atlante ya venció al Cruz Azul en la Liga MX y ahora dio la cara por el futbol mexicano a nivel internacional. El retorno ha sido mejor de lo esperado.