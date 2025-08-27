Así se jugará la final de la Leagues Cup 2025

Héctor Cantú

La final de la Leagues Cup quedó definida luego de que el Inter Miami asegurara su boleto al partido por el título tras vencer en tiempo regular a Orlando City por 3-1.

El equipo de las Garzas volverá a buscar el título luego de haberlo conseguido en 2023 y lo hará ante Seattle Sounders, equipo que dejó en el camino al LA Galaxy tras vencerlo 2-0 con las anotaciones de Pedro de la Vega y Osaze De Rosario.

El Inter Miami festejó por partida doble luego de que Sergio Busquets consiguiera su centésima participación con el equipo rosado.

Esta es la tercera ocasión que Lionel Messi se despacha con un doblete ante Orlando City, equipo que ahora jugará por el tercer lugar ante el LA Galaxy considerando que este torneo otorga, a los tres primeros lugares, un boleto a las Concacaf Champions Cup.

THIS angle of De Ro's goal, though 😱 pic.twitter.com/kr4fJDmalO — Seattle Sounders FC (@SoundersFC) August 28, 2025

La última vez que el Inter Miami disputó una final fue dos años atrás, ocasión en la que se quedó con el título tras vencer en la tanda de penales a Nashville SC.

Para el tercer lugar, esta será la tercera ocasión consecutiva que un representante de la MLS se quede con esta posición luego de que Philadelphia Unio y Colorado Rapids lo hicieran en las ediciones anteriores.