América, el club más 'grande' de México, contra el equipo más nuevo de la MLS

Enrique Gómez

El máximo ganador del futbol mexicano y de toda la CONCACAF, el que cumple 110 años de existencia en octubre, se mide al equipo más reciente de la MLS. A veces la Leagues Cup trae grandes historias.

América se ennfrenta al San Diego FC en el Estadio Banorte, en lo que será uno de los primeros partidos de este torneo que se disputarán en México. O sea, si las Águilas ya parecían favoritas por su historia y el poder de su plantilla, jugar en uno de los estadios más imponentes de la región lo fortalece aún más.

Así llegan ambos equipos para este partido que se celebrará en el estadio tres veces mundialista: