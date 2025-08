Abran paso a uno de los mejores goles de la Leagues Cup

Evander, uno de los líderes de goleo de la Major League Soccer, ha marcado uno de los mejores goles de la Leagues Cup en el duelo ante FC Juárez.

Cincinnati tuvo que venir de atrás para empatar el duelo ante el equipo mexicano que se había puesto 2-0 con las anotaciones de Ricardinho (minuto 39) y Guilherme Castillo (minuto 63).

OMG EVANDER! 😱☄️ A GOLAZO from way downtown for @fccincinnati . #LeaguesCup2025 pic.twitter.com/yaxraOrWsn

Ocho minutos después apareció la obra maestra de Evander, quien con un disparo de larga distancia acortó distancias con el equipo mexicano.

Después, el propio Evander ejecutó un tiro de esquina que terminó en empate para el club de la MLS que terminó perdiendo el duelo en la tanda de penales.

19 goals and 11 assists across all competitions for Evander this season. pic.twitter.com/8gDgpkrXIS