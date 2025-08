Los Braves se llevaron la bandera a cuadros en el Speedway Classic

Redacción FOX Deportes

Eli White se convirtió en el primer jugador en conectar no sólo uno, sino dos home runs en una pista de NASCAR, y Hurston Waldrep consiguió su primera victoria en las Mayores lanzando en el icónico escenario donde Darrell Waltrip vivió tantos triunfos.

No cabe duda de que el Speedway Classic de MLB 2025 dejó recuerdos imborrables para los Braves, que contaron con las contribuciones de White y Waldrep para vencer 4-2 a los Reds la tarde del domingo en el Bristol Motor Speedway.

White no habría estado en la alineación de no ser por la ausencia del venezolano Ronald Acuña Jr., quien está en la lista de lesionados de 10 días por una distensión en la pantorrilla derecha sufrida el martes. En cuanto a Waldrep, nunca habría llegado a Bristol de no ser porque la lluvia obligó a suspender el juego del sábado tras apenas cuatro outs.

Waldrep, el prospecto Nro. 4 de los Braves según MLB Pipeline, limpió el problema que heredó en el primer inning y luego recibió respaldo gracias a un homerun de tres carreras de White ante Brent Suter en el segundo episodio. El batazo de 411 pies rebotó en la curva de la pista más allá de la pared del jardín izquierdo.

Waldrep tenía previsto abrir el domingo para Triple-A Gwinnett, pero en su lugar hizo un rápido viaje al este de Tennessee. Al llegar, le informaron que sería el encargado de subir al montículo cuando el juego se reanudara con dos corredores en base, un out y los Redss arriba 1-0.

Los Rejos ejecutaron rápidamente un doble robo para colocar corredores en segunda y tercera. Austin Riley ayudó a evitar el daño al atrapar una línea caliente de Miguel Andújar por la antesala y lanzarse para tocar al dominicano Elly de la Cruz y evitar una anotación. Riley abandonó el juego unos innings después con dolor abdominal, una molestia que ya lo había llevado a la lista de lesionados el mes pasado.

La salida de Riley fue el único detalle negativo en un día memorable para White y Waldrep. La única experiencia previa de Waldrep en MLB había sido el año pasado, cuando permitió 13 carreras en apenas siete innings repartidos en dos aperturas.