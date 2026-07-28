Yan Diomandé tiene estadísticas para ser titular en el Real Madrid

Oscar Sandoval

José Mourinho podría encontrarse con uno de los escenarios que más disfrutan los entrenadores, una fuerte competencia por un lugar en el once titular de Real Madrid. 💪 ¡Vamos, equipo! pic.twitter.com/CWun7FOUxP — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 28, 2026

Kylian Mbappé parte como dueño de la banda izquierda del equipo blanco, mientras que Yan Diomandé, tendría argumentos para disputar minutos y competir por un puesto en el ataque junto a Vinícius Júnior.

El conjunto blanco continúa negociando con el RB Leipzig para cerrar la incorporación del extremo marfileño. Las conversaciones avanzan y la directiva madridista ya conoce las condiciones económicas que exige el club alemán para completar la operación.

Las próximas horas serán decisivas para definir el futuro del atacante. En caso de llegar al Santiago Bernabéu, sus estadísticas lo respaldan como una alternativa de peso para Mourinho, ya sea como aspirante a un lugar en el cuadro inicial o como un revulsivo capaz de cambiar el rumbo de los partidos.

De acuerdo con los registros de Comparisonator, Diomandé supera a Vinícius en goles por partido (0.55 contra 0.44), asistencias (0.23 frente a 0.11) y pases clave (0.82 por 0.75). En cambio, el brasileño presenta mejores cifras en goles esperados (0.41 frente a 0.22).

El marfileño también destaca en el uno contra uno, con un 70 % de efectividad en regates exitosos, por encima del 44 % de Vinícius. También, registra mejores números defensivos, con 4.91 balones recuperados y 1.82 intercepciones por partido, estadísticas que reflejan un perfil con mayor participación en tareas de recuperación y que podrían darle un lugar en el ataque del Madrid.