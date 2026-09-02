Yan Diomandé necesita una oportunidad con Real Madrid

Oscar Sandoval

Por costo, Yan Diomandé es el fichaje estelar del Real Madrid para esta temporada y las expectativas son altas. No ha podido lucir en sus primeras apariciones, pero 57 minutos son insuficientes para juzgar su rendimiento y necesita una oportunidad con mayor tiempo de juego para ser valorado.

José Mourinho inició la temporada ante Espanyol con Vinícius Jr., Arda Güler y Kylian Mbappé en ataque, respaldados por Jude Bellingham, quien marcó un gol. Diomandé entró de cambio y disputó los últimos 25 minutos, pero tuvo poca participación.

El técnico portugués mantuvo su apuesta ofensiva contra Real Sociedad y los minutos del marfileño se redujeron a seis, en un duelo marcado por el hat-trick de Mbappé.

La sorpresa frente a Málaga fue la inclusión de Brahim Díaz en lugar de Güler. El español disputó 65 minutos y dejó su lugar a Diomandé, quien volvió a tener poco tiempo para intentar marcar diferencia.

El atacante de 21 años podría tener una oportunidad ante Betis, en un partido que llega a pocos días del estreno de los ‘Merengues’ en la Champions League contra Inter. El compromiso europeo podría llevar a Mourinho a realizar rotaciones y disponer de los menos habituales.

Diomandé podría entrar en la rotación y aparecer como titular en Sevilla. Entonces sí tendría más tiempo para adaptarse al ataque del equipo blanco, donde Vinícius Jr. está afianzado por izquierda y Mbappé ocupa el centro, mientras que todo indica que Mourinho busca dueño para la banda derecha.