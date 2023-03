Xavi y Carlo Ancelotti tienen a los mejores defensas del mundo para ganar El Clásico

Barcelona y Real Madrid enfrentan este domingo El Clásico más importante y decisivo de las últimas temporadas, para salir con el brazo en alto será importante el trabajo de la línea defensiva y tanto Xavi como Carlo Ancelotti tiraron flores a sus centrales, los técnicos señalaron que cuentan con el mejor defensa del mundo.

El clásico del futbol español se comenzó a jugar desde la conferencia de prensa de este sábado, los estrategas saben que tener a sus futbolistas con la motivación a tope será vital para el duelo de este domingo en el Camp Nou y ante la prensa se rindieron a Ronald Araujo y Eder Militao quienes para su opinión son los mejores en su posición.

El técnico azulgrana describió las fortalezas de Araujo, un jugador "fuerte físicamente, rápido que intuye el desmarque", señaló que "es un defensa de talla mundial", "unos de los mejores del mundo" y recalcó que "ha salido vencedor de los duelos con Vinícius".

🔊 Xavi: "Araujo es muy fuerte físicamente, rápido y con intuición. Es un defensa de talla mundial, uno de los mejores. Tener a Ronald en el equipo es una garantía" pic.twitter.com/scnjvbx5Bi — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 18, 2023

La réplica apareció en Madrid en donde Ancelotti fue honesto al declarar "puede que pierda credibilidad", pero no dudó en asegurar que "Militao es el mejor defensa del mundo", el italiano expresó que a su jugador "no le falta nada", aunque expresó que su defecto "es que no está siempre concentrado la cien por cien".

Ronald Araujo y Eder Militao deberán mostrarse en El Clásico y explotar sus cualidades para ayudar a su equipo a conseguir la victoria, Barcelona para sentenciar La Liga y Real Madrid para tener una última esperanza de pelear por el título.