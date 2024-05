Xavi Hernández podría ser despedido próximamente

Semanas atrás, Xavi Hernández fue ratificado como el técnico del Barcelona para la temporada 2024-2025 en una decisión que resultó inesperada luego de que a inicios de año, Hernández había adelantado su separación del equipo al finalizar la temporada.

Ahora, la historia ha vuelto a dar un giro de 180 grados que podría derivar en el cese de Xavi del banquillo culé.

La rueda de prensa de Xavi Hernández, previo al duelo ante el Almería, habría sido la gota que derramó el vaso. A la dirigencia no le gustaron los dichos del estratega catalán, por lo que se plantean seriamente el dar marcha atrás en su decisión de darle continuidad al multicampeón blaugrana.

Su pronunciamiento acerca de la imposibilidad del club de poder competir por un título en la próxima temporada sin refuerzos ha resultado molesto para Joan Laporta. El mandamás del club entiende que este nuevo discurso es totalmente opuesto al que habría llevado a la dirigencia del equipo a apostar por Xavi Hernández.

Tampoco gustó, en absoluto, que Xavi Hernández pidiera a los aficionados blauguranas aceptar que hoy por hoy, el Real Madrid vive mejores condiciones económicas que le hacen un mejor equipo.

“El culé debe entender que la situación es complicada, sobre todo a nivel económico tanto para competir con el Real Madrid en España como en Europa. Tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con lo que había 25 años atrás, que cuando venía el entrenador venía, decía quiero este, este y este. Ahora no es así. No estamos en las mismas condiciones que los otros clubes con un fair play muy ventajoso o una situación económica mejor” detalló en rueda de prensa.

El disgusto en la directiva ha sido tal que se plantean dar marcha atrás con la decisión tomada, por lo que el ciclo de Xavi Hernández podría terminar en cuanto se juegue el último partido de la actual temporada.