Barcelona reaccionó tras la derrota ante Girona y Xavi lo aplaudió

Xavi admitió que Barcelona debía "reaccionar" este lunes tras la "dolorosa derrota" de la pasada jornada contra Girona y destacó "la ambición" que ha demostrado este lunes para ganar 2-0 a la Real Sociedad.

"Hoy tocaba reaccionar tras la derrota dolorosa en Girona y el equipo ha mostrado carácter, ganas y ambición para recuperar la segunda plaza. Quedar segundos es un objetivo muy importante para el club a nivel económico y para jugar otro título", afirmó.

El técnico del Barça se mostró satisfecho con el rendimiento de su equipo: "Hemos sido agresivos en la presión alta, no nos han salido fácil. Defensivamente hemos estado bien, y en ataque hemos estado bastante bien en la salida, pero tendríamos que haber picado más al espacio. En líneas generales hemos hecho un buen partido".

Preguntado por el cambio de Robert Lewandowski en la segunda mitad, Xavi respondió: "Entiendo al futbolista. Yo también me enfadaba cuando me quitaban. He pensado que faltaba intensidad para la presión alta, por eso he sacado a Fermín, Ferran Torres y Sergi Roberto. Es un tema táctico y para el bien del equipo".