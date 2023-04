Xavi Hernández pide calma; La Liga aún no está ganada

El técnico del Barcelona no quiere sustos y aprieta a sus jugadores

Los once puntos con los que supera el Barcelona al Real Madrid en la clasificación no son suficientes para cantar victoria, al menos no para Xavi Hernández, técnico culé.

El estratega no quiere sorpresas y mucho menos que su equipo baje los brazos en el momento más inoportuno de la temporada. Mientras los números no dicten que el Barcelona es el nuevo campeón de liga del futbol español, entonces los trabajos seguirán como hasta ahora.

“Cada victoria nos tranquiliza, cada jornada queda una menos y aún restan 24 puntos con 11 de diferencia. Es una distancia significativa, pero para nada es definitiva”, detalló en entrevista previa a enfrentar al Rayo Vallecano.

Y es que Xavi sabe que los siguientes tres partidos son fundamentales y que, de conseguir los nueve puntos en disputa, prácticamente la historia estaría sentenciada con cinco partidos aún por disputarse.

“Si ganamos estos nueve puntos que vienen, sería definitivo, pero hay que hacerlos y mañana tenemos una salida muy complicada. Lo que más deseo es ganarla, seguramente no será fácil, aún hay puntos, puesto a escoger, mejor en casa que fuera”, agregó.

Sobre el partido de este miércoles donde enfrentará al Rayo Vallecano, Xavi Hernández alabó la tarea defensiva del club de Vallecas que se ha ido sin recibir gol en los últimos dos partidos, y al cual nombró el equipo más intenso de La Liga.