Xavi Hernández no piensa permitir que el Barcelona se duerma en la recta final

Xavi Hernández declaró que el Barcelona no se puede "permitir lo de la primera parte" tras perder por 0-1 ante el Rayo Vallecano en el Camp Nou.

"No entramos con la intensidad, el deseo y el ímpetu que requería el partido. No nos lo podemos permitir. En cambio, en el segundo tiempo reaccionamos, pero no hemos conseguido marcar", añadió en este sentido el técnico en la rueda de prensa.

El Barcelona dio un bajón en su juego después de la eliminación en la Europa League, un factor que Xavi no descartó que pueda estar afectando a su equipo. "Nos ilusionamos con títulos y ahora luchar por un segundo puesto en la clasificación no es muy motivador, pero nos tenemos que motivar porque el año que viene tenemos que jugar la Champions League", confesó.

Desilusión total en el Barcelona

A falta de cinco jornadas para el final de La Liga, el Barcelona sigue en el segundo puesto de la clasificación y tiene seis puntos de margen respecto a la zona de Europa League, que ahora marca el Betis.

Para lograr el objetivo, el entrenador ‘Blaugrana’ consideró que "hay que igualar la intensidad y el deseo de los rivales que se están jugando la vida porque" el Barcelona también se la está "jugando". Y admitió que no supo "tocar la tecla para motivar" a sus jugadores.

"Estos errores no se pueden repetir y nos volvió a pasar. El día del Cádiz y esta vez son partidos que tenemos que ganar, y más en casa. Se repite el mismo patrón que ante el Cádiz. Se nos adelantan en el marcador y somos incapaces de darle la vuelta. Nos metemos nosotros en el lío", analizó Xavi.

Además, opinó que a su equipo ante el Rayo "le faltó efectividad porque" tuvo "por lo menos, suficientes ocasiones como para empatar".