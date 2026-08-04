Vinícius revela el mensaje de José Mourinho para quedarse en Real Madrid

Héctor Cantú

En medio de los rumores que colocan a Vinícius Júnior en el Arsenal de la Premier League, una nueva declaración del brasileño deja abierta la puerta para mantenerse en la capital española.

José Mourinho cuenta con él para la siguiente temporada. Un ciclo que estará cargado de nuevas figuras para el Real Madrid que no tiene permitido repetir los resultados de la última temporada en la que se fue sin títulos.

El día que Vinícius Júnior pidió perdón al Santiago Bernabéu

Según Vinícius, el técnico portugués desea que se mantenga en el equipo y solo le pide una cosa sencilla: ser feliz como siempre lo ha sido.

“Quiere que sea como siempre he sido: feliz, alegre y haciendo mi fútbol”, detalló al terminar su sesión de entrenamiento.

El Real Madrid tuvo entrenamiento este martes diferente a la del día anterior, de cara al partido que sostendrán el próximo sábado ante el Ferencváros de Hungría.

"Ayer fue doble, hoy una sesión... Así vamos. Hoy ha sido un poco de gimnasio, sólo trabajo corto para cargar más las piernas y ha sido un buen entrenamiento. Todos hemos salido muy cansados, pero ahora toca descansar para mañana. La pretemporada es así y tenemos que estar preparados", sentenció la figura del Real Madrid.

Con la postura de Mourinho solo queda resolver el tema más importante con la directiva: el económico. ‘Vini’ pide 10 millones de euros más de lo que el Real Madrid ha ofertado por su renovación, de allí que existan otras posibilidades en el mercado para continuar su carrera.