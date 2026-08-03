Vinícius Júnior y Bernardo Silva ya trabajan con Real Madrid

Oscar Sandoval

Conforme avanzan los días, José Mourinho sigue recuperando a los internacionales que disputaron el Mundial, además de integrar a los nuevos fichajes. Este lunes fue el turno de Vinícius Júnior y Bernardo Silva, quienes se incorporaron a los entrenamientos del Real Madrid.

💬 @BernardoCSilva: “Cuando apareció el Real Madrid no me lo pensé dos veces". pic.twitter.com/VeV3TACNnE — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 3, 2026

Una nueva etapa comenzó para Silva que superó los exámenes médicos por la mañana y posteriormente trabajó por primera vez sobre el césped de Valdebebas junto a sus nuevos compañeros.

Vinícius Júnior también regresó a la actividad tras su participación en la Copa del Mundo y su periodo de vacaciones. El brasileño realizó trabajo físico antes de integrarse a los ejercicios en espacios reducidos, donde volvió a mostrar destellos de su calidad.

Se espera que tanto el brasileño como el portugués entrenen con normalidad durante la semana y sean incluidos en la convocatoria para el viaje a Hungría, donde Real Madrid enfrentará a Ferencváros en un partido amistoso el próximo sábado.