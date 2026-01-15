"Vinícius Junior no representa los valores del Real Madrid"

Redacción FOX Deportes

La actitud del brasileño Vinícius Junior en los últimos años "no representa los valores del Real Madrid". Esta idea se ha reiterado a lo largo de la carrera del delantero en España y ahora fue el técnico Quique Sánchez Flores quien hizo la crítica en torno al futbolista de 25 años.

“Creo que no representa los valores del Real Madrid, en los últimos dos años, y que está lejísimos del jugador que puede llegar a ser”, afirmó en una entrevista recogida por EFE. “Estoy con la parte de la afición que se ha puesto muy nerviosa con Vinicius”.

Flores, ex entrenador de equipos como Sevilla, Benfica o Atlético de Madrid, analizó el incidente durante el cambio del brasileño en el último clásico en el Santiago Bernabéu, cuando Xabi Alonso aún era el entrenador.

“Xabi tendría que haber tomado las medidas necesarias después de ese cambio. El club tenía la opción de posicionar al entrenador o al jugador: Y posicionaron al jugador”, comentó el estratega, quien admitió que no le tomó por sorpresa la destitución del joven entrenador español, pues "estas muertes anunciadas son muy trágicas, muy dolorosas, muy injustas... ".