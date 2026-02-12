Vinícius Júnior: "Mi padre me enseñó a ser humilde"

EFE

El jugador brasileño del Real Madrid Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, más conocido como Vinícius Jr, ha destacado en una entrevista concedida a la revista GQ la importancia del futbol en su vida y la figura de su padre en su carrera deportiva, para la que, según explica, le ayudaron mucho sus enseñanzas.

"Mi padre me enseñó a ser humilde, tener carácter y personalidad desde niño (…) Me ponía metas para mí, al principio tenía que marcar 20 goles o 10 asistencias para poder comprar el reloj".

A pesar de cumplir sus objetivos, confiesa que, hoy en día, todavía le pregunta a su padre antes de comprar un reloj.

Además, en un tono bastante personal, destaca la necesidad de escuchar a los más mayores porque le hace "ser mejor persona y disfrutar de las cosas" que hace y vive en el día a día, ya que le aporta experiencia.

El futbolista brasileño debutó en 2017 con el primer equipo del Flamengo y se convirtió en una perla juvenil hasta que, poco más tarde, en 2018, llegó al Real Madrid y actualmente vive su octava temporada en el club 'Merengue'.

Para Vinícius, el futbol es una gran parte de su vida y se mostró muy agradecido por todo lo que le ha dado.

"Cuando juego al futbol me olvido de todos los problemas que me pasa fuera y estoy muy feliz", explica Vini, quien resalta como lo más importante para él "dar alegrías", tanto al equipo como a la afición.

También, para resaltar la relevancia del deporte en su vida, afirma que, cuando descansa, el futbol "no para" y lo practica con sus amigos "de toda la vida".

"El futbol es una gran parte de mi vida, me ha dado mucho y por eso le estoy muy agradecido".

Junto con el deporte, otra de sus pasiones es la moda, tiene un estilo muy propio: "Mi estilo va como la moda, va cambiando, no le gusta a todo el mundo, pero a mí me encanta y cada uno se viste a su manera".