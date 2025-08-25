Vinícius Júnior se gana más enemigos por su actitud ante el Real Oviedo

Héctor Cantú

Vinícius Júnior se ha convertido en el jugador más criticado del arranque de la temporada 2025-2026 luego de su comportamiento en el estadio Carlos Tartiere.

Vini no fue considerado en el XI inicial del Real Madrid que terminó goleando al Real Oviedo con un contundente 3-0. El jugador brasileño, a pesar de haber colaborado con una asistencia y un gol, fue severamente criticado por sus señas fuera y dentro del terreno de juego.

Primero, riéndose en el banquillo con Militao mientras el duelo estaba empatado sin goles. Luego, en ese mismo sitio, bostezando mientras el Real Madrid buscaba las opciones para abrir el tanteador.







El brasileño entró de cambio y de inmediato se notó su presencia en el terreno de juego. Volvió a ser el jugador desequilibrante y efectivo que dotó de alto peligro al Real Madrid.

Sin embargo, su personalidad y los gestos dirigidos a la afición del Real Oviedo donde los mandaba de regreso a segunda división, han dejado muy trastocada su imagen a nivel global.

Luego de la polémica, Vinícius Júnior ha colgado una historia en sus redes sociales donde parece enviar un mensaje con una imagen donde se ve tocándose la oreja y de fondo una canción que en la letra dice: “Me importa una mi…. Si me quieres, me importa un carajo si te gusto”.







Al finalizar el encuentro, Xabi Alonso explicó que ningún futbolista está por encima de los demás en su equipo y que la decisión de enviar a Vini al banquillo fue totalmente su responsabilidad.