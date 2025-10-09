Veljko Paunovic queda fuera del Real Oviedo

Héctor Cantú

El grupo Pachuca, dueño del Real Oviedo de España, ha anunciado la destitución del técnico serbio, Veljko Paunovic, quien consiguiera el ascenso del club a La Liga en el ciclo pasado.

Los números que acumula en el arranque de este nuevo torneo han condenado la continuidad del estratega que pasara por la Liga MX llevando las riendas de Tigres y Chivas.

Paunovic no encontró la fórmula para hacer efectivo a su equipo en la parte ofensiva, donde apenas ha marcado 4 goles en los 8 partidos que se han disputado hasta el momento en el torneo de futbol máximo en España.

El Real Oviedo, que solo ha logrado dos victorias y 6 derrotas, está fuera de la zona de descenso, pero muy cerca de entrar a ella, por lo que se ha tomado la decisión de prescindir de los servicios del estratega europeo.

Veljko Paunovic llegó al Real Oviedo procedente de Tigres de la Liga MX. En total, en el futbol español, dirigió 22 partidos dejando un promedio de 1.68 puntos por partido, una cifra incluso mejor que los réditos obtenidos cuando dirigió a las Chivas.