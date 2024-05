Una suspensión, el último recuerdo de Javier Aguirre con Mallorca

Aún no sabe si Javier Aguirre volverá a dirigir en La Liga de España, pero si lo hace, no podrá pararse en el banquillo en su primer partido, pues La Federación no le perdonó la suspensión por acumulación de tarjetas.

De acuerdo con la Agencia EFE, “El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) impuso un partido de sanción al jugador uruguayo del Granada Facundo Pillistri, por su expulsión por doble amarilla en el partido de la última jornada de la Liga española contra e Girona, y otro al entrenador mexicano Javier Aguirre, que cumplió el ciclo de amonestaciones al ver la tarjeta frente al Getafe, en el encuentro que supuso su despedida del Real Mallorca.

También han sido sancionados con un partido de suspensión el centrocampista al del Atlético de Madrid Saúl Ñíguez, expulsado por doble amarilla ante la Real Sociedad y, por acumulación de amonestaciones, Eric García (Girona), Adrián Embarba (Almería), Iker Muñoz (Osasuna), Jorge Resurrección "Koke" y Enrique Salas (Sevilla)”.

El ‘Vasco’ es conocido por su particular manera de vivir el futbol, muy apasionada, pero amigable, sin embargo, en su último partido (victoria 2-1 ante Getafe) llenó el límite de amonestaciones, por lo que, si no acepta la invitación de la Federación Mexicana de Futbol y decide buscar un nuevo reto en La Liga de España, ya fuera del Mallorca, que sepa que el primer partido de su gestión deberá ser en las gradas.