Javier Aguirre asegura que no le faltará trabajo tras salir de Mallorca

Javier Aguirre aseguró este domingo tras la victoria 2-1 de Mallorca sobre Getafe en su último partido como entrenador del conjunto bermellón, que aunque no tiene ni idea de dónde va a ir en el futuro, trabajo no le va a faltar.

Aguirre vivió un emotivo día obre el césped del Coliseum. Sus jugadores le homenajearon en los dos goles y el público del Coliseum aplaudió a un entrenador rival para reconocerle su buen trabajo en el Mallorca. Después, en rueda de prensa, habló sobre sus sensaciones y sobre su futuro.

"Me insisten que siga. Me canso muchísimo. No es fácil. Vas perdiendo energía, te cuesta moverte, te vas haciendo mayor, te duelen cosas, no estás de repente de humor. Hay que ver. No tengo ni idea de dónde ir ahora mismo. Nos han llamado personas y trabajo no me va a faltar".

Sobre la celebración del primer tanto, obra de Muriqi, describió qué sintió cuando su jugador se dirigió al banquillo para celebrar el gol: "Lo vi y me asusté. Es un animal de cien kilos. Fue una semana especial para todos nosotros. Para jugadores, afición y prensa. Conseguimos el objetivo y estuvieron los sentimientos a flor de piel. Hablaba del compromiso que tengo con la institución y hoy se demostró en el partido", dijo.

Aguirre, continuó con su explicación sobre sus sentimientos tras las celebraciones de sus jugadores: "Nunca me había aplaudido ningún jugador en una despedida. Creo que fue natural y eso es lo que es esta plantilla. Es una gran familia. En el abrazo decíamos 'vamos familia, vamos familia'. Es difícil usar esas palabras, porque hay soledad, somos hombres rudos, aguantamos rajadas...", comentó.

Sobre la afición del Getafe, recordó un hecho de hace veinte años y lo comparó con los aplausos que recibió en el Coliseum: "Lo de la afición me mató. Al principio, en la 2002/2003, detrás del banquillo había unos viejecillos llamándome 'Aguirre, hijo puta, vete a tu país' y cosas así. Ahora estarán viendo una obra o a lo mejor les convencí y me aplaudieron. Pero muy bonito ha sido. Tengo muy buena relación con Ángel Torres. Tengo una casa en Madrid, mi hijo Iñaki jugó en el Getafe aquí. Gente buena la del Getafe", concluyó el 'Vasco'.