Una nueva versión Real Madrid venció a Oviedo en La liga

Oscar Sandoval

Real Madrid venció 3-0 a Oviedo y consiguió su segundo triunfo en La Liga con un doblete de Kylian Mbappé quien apareció en momentos puntuales para inclinar la balanza a favor de los visitantes que fueron dueños del partido que definió Vinícius Júnior al 90+3. 🏁 @RealOviedo 0-3 @RealMadrid

⚽ 37' @KMbappe

⚽ 83' @KMbappe

⚽ 90'+3' @ViniJr

La imagen del Madrid cambió de la jornada a la jornada dos y lo hizo gracias a la transformación de Xabi Alonso en el cuadro titular, jugaron Franco Mastantuono y Rodrygo de inicio y la intensidad fue otra ante los locales que tenían como plan intentar defenderse sin pensar en atacar.

La superioridad del equipo blanco se reflejó hasta pasando la media hora con una recuperación de Aurélien Tchouaméni en mediocampo y una asistencia de Arda Güler para Mbappé quien no falló el mano a mano para finalmente adelantar a los ‘Merengues’ al 37.

Doblete de Kylian Mbappé que lo convierte en líder de goleo

La segunda mitad fue más de lo mismo, con el Madrid superando a Oviedo en todas las fases del juego, pero sin aumentar la ventaja y cuando los locales se armaron de valor en busca del empate apareció Vinícius Jr. para decidir el partido.

El brasileño robó un balón en la salida y le regaló el 2-0 a Mbappé a siete minutos del final, pero no fue todo porque se dio el lujo de cerrar la cuenta en tiempo de descuento para darle al Real Madrid su segunda victoria consecutiva en La Liga.